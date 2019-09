Els búnquers turístics d'Alp i Toses

Els ajuntament de Toses (Ripollès) i Alp (Cerdanya) han aprofitat els búnquers construïts a partir del 1940 per donar a conèixer aquest patrimoni de guerra molt desconegut encara. Les visites s'han fet aquest estiu per a un públic familiar. Aquestes fortificacions es van construir sota terra per ordre de Franco, que temia una invasió des dels Pirineus, però no es van fer servir mai. Són estructures molt sòlides, fetes de ciment armat, construïdes sota secret militar. Alumnes de la UOC i de la UB han estat fent treballs de camp, i aquestes feines han engrescat aquests municipis a convertir aquests búnquers en un producte més del turisme dels municipis. Parlem amb Ramon Moliner, ex-alcalde d'Alp.