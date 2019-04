Els bicitaxis, el nou mal de cap dels veïns de la Barceloneta.

Tiempo de lectura: 2



La normativa barcelonina estableix que els bicitaxis poden circular pels carrils bici i totes aquelles vies que no són principals, és a dir, pràcticament pertot arreu. El Consistori, no obstant això, també va dictar que la circulació d'aquest mitjà de transport pels carrers del districte de Ciutat Vella queda circumscrita, entre el primer de maig i el primer d'octubre, a un parell de rutes ben definides. Una va pel passeig Colom i una altra pel passeig Isabel II. La idea pretén mitigar els mals de la massificació turística durant els mesos més bulliciosos de l'any. Però un passeig aquests dies per aquest costat de Barcelona mostra que les previsions municipals es van quedar més aviat curtes. El litoral de la ciutat està ja del tot saturat. A estones el passeig s'antulla molt desagradable.

L'associació de veïns de la Barceloneta entén que l'Ajuntament no hauria d'esperar més, que hauria d'aplicar durant tot l'any les restriccions que en principi té previst posar en marxa el pròxim primer de maig.

Manel Martínez, vicepresident de la AAVV Barceloneta, diu que "lamentablement ja és habitual la baralles entre diferents col·lectius del bicitaxi per aconseguir l'explotació de determinades zones de captació de turistes.".

El cas és que la normativa existeix però està lluny del seu compliment, "de què serveix una normativa si no poses mitjans per a fer-la complir, simplement queda en paper mullat" afirma Manel, "no dubtem de la bona voluntat del consistori, però la seva gestió a l'hora de fer-la efectiva és desastrosa".

Mentrestant els bicitaxis continuen impunes estacionant en les zones verdes del barri, "per posar un exemple, a ells (els bicitaxis) no els multen però si ve un familiar de visita, o per necessitat, i aparca en aquesta zona sí".

la Barceloneta és el barri mariner de la ciutat amb una història a la seva esquena que mereix molt més que tot el que li ocorre, manteros, pisos turístics descontrolats i, ara, sobresaturació de bicitaxis.

La Barceloneta és molt més.