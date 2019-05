'An Elephant Sitting Still', brillant pel·lícula de l'aclamat director Hu Bo

Tiempo de lectura: 1



'Ugly Dolls', aquesta pel·lícula d'animació per a tota la família ens explica la història d'un grup de ninots de peluix imperfectes i que estan contents amb la seva situació, fins que coneixen per primera vegada a ninots perfectes. 'El bailarín', un drama bibliogràfic ambientat el 1962 on el ballarí més prestigiós de tota l'URSS viatge per primera vegada fora del seu país, on el KGB el seguirà de prop. 'An Elephant Sitting Still', una pel·lícula xinesa que ens explica les històries d'un grup de persones que estan entrellaçades i que volen resoldre problemes de la seva vida i com a alternativa a solucionar-los, volen fugir a Manzhouli.