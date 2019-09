Elena Ley, una veu del rock privilegiada.

Elena Ley va néixer a Milà, Itàlia.

Ja a l'edat de dotze anys, sabia exactament on anar: a l'escenari! I així comença la seva carrera de cantant en una de les escoles de música més prestigioses de Milà amb classes de cant.

Va fundar la seva primera banda de rock-pop “Toys and a Dolly” a l'edat de 14 anys, recorrent Itàlia en clubs nocturns, bars, restaurants i tocant en festivals. Durant aquest temps, gana el seu primer premi com “Shooting Star” en la competència de rock “Rock Limbiate” i grava la seva primera cançó “Save the best for last”, seguida de les seves primeres aparicions en televisió, entre altres com a cantant de cor en un programa de televisió italià en Canale 5 i més aparicions en escenaris cada vegada més grans.

Aviat es fa un nom en l'escena del país alemany, i viatja a Nashville per a conèixer de prop als seus ídols.

El seu talent no passa desapercebut en Nashville, i un “patrocinador secret” que la va veure en la seva primera visita a Nashville la convida organitzant concerts per a ella en el lloc de naixement de la música country, portant-la als grans mestres locals de cantants i compositors, i desperta el seu talent per al cant i per a la guitarra.

Desafortunadament, ella mai va conèixer al seu patrocinador… Però a Steve Williams, el productor del seu primer CD “… and so on” i diversos artistes que li han influenciat musicalment, per exemple Wynonna Judd, Billy Ray Cyrus, Brad Paisley, Pam Tillis, Tania Tucker, Trisha Yearwood …

En 2005, coneix al seu actual espòs i baixista Matthias Moritz, junts produeixen el seu primer àlbum italià. “Brividi” es va llançar en 2007 i es va llançar novament en 2018 en una versió remasteritzada amb quatre noves cançons.

2008 treballa com a presentadora de televisió i cantant en un programa de televisió a Itàlia “Millevoci”, on presenta el seu àlbum “Brividi”.

En 2013 finalment es va a Barcelona, ​​Espanya. Allí toca en diferents bandes, sempre a la recerca de noves inspiracions, nous estils de música i el seu propi so. Finalment, la troba en les seves cançons, que es van produir en Nashville en aquest moment, i decideix portar l'àlbum a l'escenari, a la ràdio i als seus fans.

L'àlbum conté algunes de les seves pròpies cançons: “If you came to em tonight”, “Wish you were here” i la cançó acústica “Lost”, la versió original de “Persa” del CD “Brividi”, la seva pròpia cançó favorita que va escriure quan encara vivia en Nashville. Aquesta cançó parla dels alts i baixos de cada gran amor, de la passió infinita i la profunda desesperació, les emocions pures que ella expressa aquí emfàticament.