'Educació i innovació pel futur', ens intrueix a canviar les mecàniques en educació i modernitzar-la.

El Mischa Dohler, professor de Wireless Comunication del King's College de Londres en parla sobre el seu nou llibre 'Educació i innovació pel futur', on ens explica com incentivar als alumnes explotar els seus dons i intel·lecte a través de la tecnologia, les ciències i les arts i resoldre alguna de les incògnites que tenim actualment respecte a com enfrontar-nos als problemes i reptes que té ara mateix l'educació en l'escola.