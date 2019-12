Ecologistes en acció demana que la fiscalia de medi ambient actuï d'ofici davant el desastre ecològic al Besòs

Els habitants de fins a 5 municipis han estat confinats per a evitar possibles conseqüències per l'incendi causat el passat dimecres per una planta de tractament de residus perillosos de Montornès del Vallès. Conjuntament amb altres empreses químiques de la conca del Besòs són focus d'emissió de contaminació atmosfèrica mitjançant l'emissió de Compostos Orgànics Volàtils, cosa que aquests residus químics i dissolvents són altament perillosos per a la salut de les persones i la biodiversitat. A la zona del Besòs hi havia una gran quantitat d'indústries altament contaminants i plantes de tractament de residus que s'estava emetent a l'atmosfera compostos orgànics volàtils molt perjudicials ja no només en el medi ambient sinó també a les persones. Avalats per un informe del laboratori de Medi Ambient de la UPC i un de l'Institut Català d'Oncologia demostràvem com diversos compostos orgànics volàtils superaven els llindars que la legislació permetia i el perjudicial que són aquests compostos sobre la salut de les persones. L'incendi molt probablement es podia haver evitat, no només ha emès quantitats ingents de contaminants nocius per a la salut sinó que ha provocat un abocament sobre l'aigua del riu Besòs amb greus afectacions sobre la biodiversitat que tants anys d'esforços i costos econòmics han comportat.

Des d'Ecologistes en Acció i Mollet pel Futur consideren que els efectes sobre la salut de les persones i sobre la biodiversitat del Besòs han estat molt greus i exigeixen a les administracions competents avaluïn els efectes sobre la qualitat de l'aire i la conca del Besòs i prenguin les mesures necessàries per a recuperar el bon estat atmosfèric i de la qualitat del riu.

