Dos joves emprenedors catalans faràn més fàcil la connexió a la xarxa.

No has pensat alguna vegada en el tediós que és introduir la interminable i tediosa clau del router?.

Dos joves emprenedors catalans han inventat el WIPass, un dispositiu que et permet connectar-te a la xarxa wifi sense introduir les eternes i interminables claus del router.

Mariam Ayadi, una de les creadores, afirma que és totalment segura la seva utilització.

"unes quantes companyies de telefonia ja s'han interessat pel nostre producte" afirma.

La creació ja ha guanyat diversos premis com el premi creatic 2018 del tecnocampus de Mataró i el premi a l'emprenedoria de la universitat Pompeu fabra.

Proximament viatjaran als EUA, convidats en el Mobile World Capital de Los Angeles com proyecte innovador, jove i tecnològic.