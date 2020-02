"Domino", la decadència total de Brian de Palma

Avui el Víctor Esquirol ens parla, com sempre, de tres pel.lícules que s'estrenen aquesta setmana.

Començem per "manhattan sin salida", una proposta del director Brian Kirk molt bé portada a la pantalla en les seves escenes d'acció i descàrrega d'adrenalina. No innova gens, ni un pel, zero... però està ben feta. Clàssica peli de gènere. Andre Davis, policia de la ciutat de Nova York caigut en desgràcia, té una oportunitat per a redimir-se quan se li encarrega la recerca de l'assassinat d'un company de professió. Durant la seva cerca es tancaran per primera vegada en la història de Manhattan tots els ponts que accedeixen a ella i Andre descobrirà una conspiració.

Continuem am "El Plan", dirigida per Polo Menárguez, també autor del guió. Tres amics que porten en atur des que la seva empresa va tancar, es reuneixen per a executar un pla. No obstant això, no poden sortir de la casa i és aquest moment en el qual arrencaran les discussions que faran perillar la seva amistat. Humor negre sobre la realitat de la vida, aconsegueix remoure't els budells. En quan surts del cine veus que, possiblement, no estàs igual psiquicament que quan has entrat a la sala.

I acabem amb "domino", la darrera cinta de Brian de Palma... poca broma... Brian de palma!... el geni... el mite... doncs amb aquesta pel.lícula ens acaba de confirmar la seva total decadència. Cinta cutre, lamentable, dolenta. Christian és un policia danès que s'associa amb una oficial per a localitzar a l'assassí del seu company. El que la parella no sap és que l'individu que persegueixen treballa en una operació especial de la CIA i segueix el rastre d'una cèl·lula terrorista de l'ISIS a europa. Us la podeu estalviar.