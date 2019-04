El diumenge 5 de maig se celebrarà la IV Carrera Solidària per lluitar contra l'ELA

Tiempo de lectura: 1



Ens ho explica David Barrero, Director territorial de la Zona Mediterrània de Correos Express ens explica que el pròxim 5 de maig se celebrarà la 4a carrera solidària a favor dels d'afectats per l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica i donar-los més notorietat.

Hi haurà una carrera de 5 quilòmetres, una altra de 10 quilòmetres i una caminada on una part del que es recaptarà en aquesta carrera anirà destinat a la Fundació Catalana de la ELA Miquel Valls.