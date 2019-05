El Diumenge dia 2 de juny comença la XXVIII edició de la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau

Tiempo de lectura: 1



Joan Carles Rei, director de la Fira d'Herbes de Vilanova de Sau ens parlarà precisament d'aquesta fira i les novetats que estan aquest any. El cartell d'aquesta edició, com cada any trobem de la participació ciutadana s'escull el cartell que representi la fira d'enguany. La Fira té activitats com, l'exposició d'enguany, que mostrarà l'origen d'espècies de la cuina actual; o una conferència de Gastronomia salvatge, per saber quines plantes poden arribar a ser comestibles.