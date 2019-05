El dissabte 18 de maig els ciutadans estan cridats a col·laborar en la lluita contra la pobresa farmacèutica

Tiempo de lectura: 1



La 12a Campanya de Medicaments Solidaris, que se celebrarà el dissabte 18 de maig de 2019, tindrà com a objectiu recaptar fons que aniran destinats a atendre les persones que pateixen pobresa farmacèutica a Espanya.

Els diners recollits durant aquesta edició, que aquest any s’articula sota el lema “Units pel repta #PobresaFarmacèuticaZero”, anirà destinat al pagament de medicaments amb recepta mèdica de persones que no poden fer front al copagament farmacèutic; persones sense recursos o en risc d’exclusió social que pateixen pobresa farmacèutica. Un tipus de pobresa tan desconeguda com real, que existeix al nostre país i que, segons dades del CIS de 2017 afecta al 4.7% de la població, és a dir, més de 2 milions de persones que no poden fer front al pagament de medicaments o productes sanitaris. Una realitat que pot portar a les persones en situació de pobresa o risc d'exclusió social a haver de triar entre menjar o medicar-se.

El dia de la Campanya, les farmàcies, amb ajuda dels voluntaris que participen en la iniciativa, animaran a la ciutadania a col·laborar amb la compra de cintes, batejades per la entitat com «cintes solidàries», a canvi d’un donatiu de 2€. Les farmàcies que participen en la Campanya de Medicaments Solidaris, i que ho fan sense ànim de lucre, col·laboraran activament en la recerca dels voluntaris que els acompanyaran.

Els diners recollits per la ONG en la passada edició de la Campanya, van fer possible proporcionar més de 450 ajudes a persones en situació de pobresa farmacèutica. Aquestes ajudes es distribueixen a través del programa Fons Social de Medicaments, un projecte que la ONG va posar en marxa l’any 2015, i que, des d’aleshores, creix any rere any, permetent a Banc Farmacèutic ajudar a més persones que pateixen pobresa farmacèutica.