-Disney+ avança la seva arribada a Espanya

The Walt Disney Company ha anunciat la decisió d'avançar una setmana l'aterratge de Disney+ a Europa, que finalment estarà disponible el 24 de març de 2020 a Espanya, Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia. La companyia també ha detallat com serà el llançament del seu servei en streaming en el nostre continent i confirmat que tindrà un cost de 6,99 euros mensuals o 69,99 euros anuals.

-Facebook fa marxa enrere i no mostrarà publicitat en WhatsApp

A mitjans de 2018 WhatsApp va confirmar la seva intenció de introduir publicitat en la secció d'Estats com a manera de rendibilitzar una plataforma sense tot just capacitats de monetització més enllà de les brindades per la captura i el tractament de dades

-Mojo Vision anuncia les primeres lents de contacte de realitat augmentada

Mojo Vision ha donat a conèixer la primera lent de contacte per a A, Aquesta startup compta amb el finançament d'inversors com HP, LG i Motorola. Les Mojo Lens suposen un avanç quantitatiu enfront de qualsevol altra solució de realitat augmentada miniaturitzada.

-Microsoft llança el nou navegador Edge basat en Chromium

la nova versió del navegador Microsoft Edge està disponible amb caràcter públic. Aquesta revisió suposa una fita en la història dels navegadors web de Microsoft, ja que abandona el seu propi motor i adopta Chromium, segons l'empresa, per a millorar l'experiència web per a tots els usuaris i buscar un major suport per part dels desenvolupadors.

-La funció Xbox Console Streaming per a transmetre els jocs de Xbox One a dispositius Android arriba a España

Microsoft ha comunicat que tots els membres del programa Xbox Insider residents en un país amb suport oficial per a Xbox One com España

Xbox Console Streaming és una aplicació disponible en Google Play que permet transmetre en temps real a un mòbil o tauleta amb Android qualsevol joc de Xbox One instal·lat en el disc dur de la consola