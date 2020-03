La diputació de Girona forma educadors ambientals per sensibilitzar sobre l'acció climàtica.

Al llarg del dia d'avui s'està duent a terme, a La Fàbrica de Celrà, el XI Taller per a educadors ambientals, «Educació i sensibilització per a l'acció climàtica». La jornada està organitzada per la Diputació de Girona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Celrà. La diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació, Anna Barnadas, i l'alcalde de l'Ajuntament de Celrà, Dani Cornellà, han participat en l'acte de benvinguda als més de quaranta educadors ambientals inscrits en els tallers.

Anna Barnadas ha destacat la importància de la tasca dels educadors «per complementar la formació reglada de les escoles i els instituts i ajudar a aprofitar les diferents intel·ligències dels alumnes, sobretot les que es treballen en activitats pràctiques fora de les aules». A més, ha assenyalat que, actualment, l'educació ambiental, a part de treballar els temes clàssics de coneixement i sensibilització respecte al medi natural, «té el repte de treballar en el marc del canvi climàtic o l'emergència ecològica i canviar els missatges pessimistes per missatges d'oportunitats per fer les coses millor individualment i col·lectivament».

La jornada té com a finalitat donar a conèixer com es dinamitzen els diferents recursos pedagògics ambientals que l'ens supramunicipal posa a disposició dels ajuntaments del territori gironí. Les entitats que participen en els diversos programes de medi ambient de la Diputació de Girona podran ser les dinamitzadores d'aquestes activitats. L'objectiu final és que aquests recursos arribin a la ciutadania a través dels municipis per tal de sensibilitzar i educar en mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Climatic-tac és un recurs obtingut amb l'ECTAdapt, projecte de cooperació transfronterera per a l'adaptació dels efectes esperats del canvi climàtic, que va finalitzar el 31 d'octubre de 2019 i del qual la Diputació de Girona formava part. L'activitat es basa en un joc d'escapada que pretén conscienciar sobre aquesta problemàtica.

Tres exposicions itinerants:

Durant la jornada, els participants podran visitar tres exposicions itinerants sobre el canvi climàtic, les quals ha realitzat la Diputació de Girona.

La primera, «Adaptació al canvi climàtic», és una exposició sobre l'adaptació al canvi climàtic a l'Espai Català Transfronterer de la Diputació de Girona.

La segona, «Euronet 50/50», està formada per cinc grans lones a través de les quals es proposen mesures de reducció del consum energètic mitjançant el model 50/50, en què l'estalvi econòmic obtingut es divideix a parts iguals entre el centre escolar i l'ajuntament que es fa càrrec del pagament de les factures energètiques.

Finalment, també s'ha pogut veure l'exposició que es va dur a terme amb el projecte ECTAdapt «El canvi climàtic al Montseny. Vulnerabilitat i acceptació», la qual mostra com el canvi climàtic afecta aquest territori i les accions que es poden dur a terme per preservar-ne l'entorn.