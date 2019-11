Demà és el dia de la diabetis, la malaltia silenciosa

La gran majoria de persones sabem que la diabetis és una malaltia crònica per la qual el cos és incapaç de regular la quantitat de glucosa (sucre) en sang, però el que no sabem, és que estem molt desinformats sobre el tema. 442 milions de persones tenen diabetis, és a dir, una de cada 11, a part, la diabetis causa més morts a l'any que el càncer de mama i la SIDA junts, dos de cada tres diabètics moren per una malaltia cardíaca o vesso cerebral. Parlem amb el Doctor Roque Cardona pediatra endocrí a Sant Joan de Déu i cap de la unitat de diabetis a l'hospital.