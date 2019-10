El Dia Mundial de la Salut Mental del 2019 està dedicat a prevenir el suïcidi

Avui dia 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb l'objectiu de conscienciar sobre les qüestions relatives a aquest trastorn. Així mateix, aquesta iniciativa posada en marxa per l'Organització Mundial de la Salut, pretén mobilitzar el nombre més gran de persones possibles per donar visibilitat als problemes mentals que pateixen part de la població. Cada any el dia Mundial de la Salut Mental està dedicat a una qüestió en concret, aquest any se centra en la prevenció del suïcidi. Parlem amb Marta Gago, directora de l'Hospital de Dia del centre ITA Moscatelar.