El dia Mundial del Aigüa

"No deixar a ningú enrere" és el lema que ha sigut escollit per representar el Dia Mundial de l'Aigua.

Aquest divendres dia 22 de març, és el Dia Mundial de l'Aigua, i perquè ens expliqui la necessitat de tenir aquest dia, avui ens acompanya Carlos Andreu, enginyer i professor del EAE Business School per explicar-nos. En l'actualitat, s'estima que hi ha 3.600 milions de persones -quasi la meitat de la població del planeta- en àrees amb risc de sofrir escasses d'aigua i que en un futur podria créixer considerablement. A més a més, avui en dia segueix obert el debat de tancar dessalinitzadores, que només comporten el 3% de l'aigua dolça en ús per l'ésser humà i que comporten una alta despesa d'energia.