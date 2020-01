Dia europeu de la mediació. Com i qui pot accedir a la mediació a Catalunya?

Avui és el dia Europeu de la Mediació, una data que coincideix amb l'aprovació a Europa de la primera llei de mediació que va tenir lloc en 1998. La mediació és una eina per abordar els conflictes mitjançant el diàleg, l'escolta i el respecte entre les parts. El que s'intenta és que quan es planteja la mediació, aquestes situació de conflicte no arribi al jutjat i es pugui resoldre aquest conflicte amb l'ajuda d'un mediador/a. Hi ha d'haver la voluntat de les diferents parts per solucionar el problema amb l'ajuda del mediador/a.

La Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana, garanteix a la ciutadania de Catalunya, l'accés gratuït a la mediació en conflictes de convivència, a través dels Serveis municipals de mediació i del Servei itinerant de mediació, creats i mantinguts amb el suport de la corporació. Aquests serveis, durant l'any 2019, han rebut un total de 6.578 sol·licituds, de les quals se n'han tancat 5.568. De tots aquests casos, el 65,03% són de mediació veïnal, l'11,85 % familiars, un 9,91 % d'activitats econòmiques, el 4,75 % d'incompliment d'ordenances, el 3,32 % es refereixen a temes escolars, un 1,83 % fan referència a l'espai públic, el 0,7 % són de l'àmbit associatiu i el 2,58 % estan relacionats amb altres tipologies. La diputació no presta directament els serveis als ciutadans, sinó que el que fa és treballar amb els ajuntaments.

El programa de mediació ciutadana de la Diputació de Barcelona, que ofereix suport tècnic i econòmic als municipis, es va posar en marxa el 2006 i actualment té una dotació d'1.280.945 euros anuals. Ha permès la contractació de 120 persones mediadores que treballen en els 46 locals que formen part del programa que tenen Serveis de mediació ciutadana subvencionats per la Diputació, els quals són 42 ajuntaments i 4 Consells Comarcals.

Els ciutadans i ciutadanes de la província de Barcelona que vulguin sol·licitar una mediació per abordar conflictes de convivència s'han de posar en contacte amb el seu ajuntament o Consell Comarcal.

Parlem amb Teresa Llorens, coordinadora de l'àrea de cohesió social, ciutadana i benestar de la DIBA.