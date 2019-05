El Dia Europeu contra l'Obesitat, aquest dissabte 18 de maig

Tiempo de lectura: 1



El Dr. Joan Pujol Rafols ens ve a parlar avui sobre l'obesitat a Catalunya i Espanya. En termes generals, Espanya és el 2n país de la Unió Europea en obesitat, on no hem assolit l'objectiu de prevenir-la; l'origen de l'obesitat no està del tot confirmat, i encara es vareja que pugui ser per mecanismes genètics, per això la genètica falla en ser l'única mesura contra aquesta malaltia que a vegades, costa d'autogestionar.