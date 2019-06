El desplegament de més d'un miler d'efectius en una operació antidroga al barri del Raval

Tiempo de lectura: 1



Avui a La Linterna destaquem la mobilització dels Mossos d'Esquadra en l'operació per combatre la droga en el barri del Raval, un total de mil efectius han participat en aquesta batuda per desmantellar l'organització del narcotràfic que afectava els veïns del barri. En 5 dies han sigut detinguts 40 MENAs, l'estadística indica que un de cada cinc MENAs acaben detinguts. Barcelona recupera el 21 de juny 168 Mossos d'Esquadra de la nova promoció on estaran patrullant a barris com Ciutat Vella, Gràcia i evidentment també com a reforç en zones costaneres per l'estiu.