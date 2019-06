Desenvolupen un nou fàrmac contra el càncer al VHIO

La proteïna LIF seria la causant de per què el sistema immunològic no ataca els tumors

El Dr. Joan Seoane, director del co-Programa d'Investigació Preclínica i Traslacional del Vall d'Hebron Institut Oncològic per parlar sobre aquest nou fàrmac contra el càncer. Aquest nou fàrmac segueix en proves d'assaig clínic amb pacients on s'ha trobat que la proteïna anomenada LIF protegeix el tumor del sistema immunològic del pacient, però la dada curiosa és que aquesta proteïna no la crea el mateix càncer, sinó que s'ha anat desenvolupant durant milers d'anys en els mamífers. La particularitat d'aquesta proteïna és que funciona per protegir els embrions del sistema immunològic de la mare, en el moment de la gestació, i de la mateixa manera, el càncer, segresta aquesta proteïna perquè el sistema immune de les persones no ataquin la malaltia.