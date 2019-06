Descobreix la vida dels barcelonins gràcies a 'Primavera a El Born CCM'

Tiempo de lectura: 1



La Carme Miró, resposanble del Pla Bàrcino del Sevei d'Arqueologia de Barcelona sobre el Born. El Born es el jaciment més gran d'Europa a nivell urbá amb XVIII segles d'historia on va estsar soterrat, ja que aquesta part de la ciutat va ser arrasada durant la Guerra de Succeció, on les cases de la zona es van desedificar i es va construir l'Explanada on va ser la zona estartegica en relació a la Ciutadella, on posteriorment es va fer un passeig i un mercat, es peraixò que el nivell de conservació es molt alt, perque no ha sigut una zona molt explotada urbanisticament des del segle XIX.