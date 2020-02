Descobreixen a l'Espluga de Francolí gravats de fa 15 mil anys

El sistema rupestre de l'Espluga de Francolí (Tarragona) ha amagat una sèrie d'un centenar de gravats, que es remunten fa uns 15.000 anys, que la converteixen en la més antiga de Catalunya, és un descobriment d'importància excepcional. Va ser descobert el passat mes d'octubre excavant la zona, la troballa té una data concreta, el 30 d'octubre. Després de les fortes dutxes i inundacions dels dies anteriors, Vergès va decidir donar una ullada a les coves del sistema desconegut, i aquí van començar a aparèixer figures gravades a la pedra, on van aparèixer cérvols, cavalls i bous i alguns símbols abstractes, prop d'un centenar de figures. Els experts calculen que pertanyen al paleolític superior, i en particular al període de la Magdalena, al voltant dels 15.000 anys. Algunes figures poden ser una mica més antigues i altres més recents, del període neolític. Es tracta del primer santuari amb art rupestre figuratiu i abstracte que es troba a Catalunya. Els coneguts fins ara són de l'època post-paleolític, és a dir, milers d'anys menys. De fet, l'art rupestre de l'arc mediterrani és reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, encara que cobreixi períodes successius, des del 10.000 aC. C. i fins a uns 4.500. Presentat aquest divendres a l'Espluga de Francolí, data de fa uns 5.000 anys. Algunes xifres mostren una erosió amb el pas del temps, i es pensa que algunes han desaparegut completament, per això, les parets de la cova estan en procés de còpia amb tecnologia 3D per a estudiar-les de manera asèptica, sense tocar-les.

Parlem amb Josep Mª Vergès, institut català de paleoecologia humana i evolució social (IPHES).