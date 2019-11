Descobert un forat negre que la ciència no s'explica

Per entendre-ho, un forat negre és un cos que té una massa molt gran amb una gravetat molt elevada, que per tant, atrau els cossos i no poden escapar d'ell. Científics internacionals han descobert un forat negre estel·lar amb una massa 70 vegades major que el Sol, i es troba a 15.000 anys llum de la terra. Parlem amb Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona.