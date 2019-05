Denunciats tres joves pel maltractament d'un gos a Tarragona

Tiempo de lectura: 1



Avui al programa de La Linterna, comentem junt amb l'Imma Viudes del tema de l'agressió d'un carterista que va intentar robar a una persona en el metro de Barcelona, i diversos usuaris el van enxampar i el van agredir prendre's la justícia per la seva mà, que destaquem que podria comporta conseqüències penals per l'agressió i com a alternativa, millor trucar al 112. També parlem de l'estafa del retrovisor, que consisteix que en una rotonda, i normalment per gent d'avançada edat, els estafadors xoquen amb un cotxe pel retrovisor, aturen el cotxe i amb l'excusa de què són estrangers, els estafadors demanen que se'ls hi pagui el retrovisor al contat; amb la conseqüència que els estafats treuen diners del caixer, i els estafadors veuen les dades i en algun moment abans de separar-se, furten la targeta de crèdit als accidentats. Denunciats tres joves pel maltractament d'un gos que havia patit l'amputació d'una orella.