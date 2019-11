Demà s'estrena la 58a edició del pessebre vivent de Corbera

Les representacions del Pessebre Vivent es fan durant els mesos de desembre i gener, coincidint amb les festivitats de Nadal. Es tracta d'un dels pessebres vivents més importants i visitats de tota Catalunya. Dins del públic es mou guiat per una narració per megafonia fidel al text evangèlic i enriquida per comentaris en prosa i poesia popular. Comença la temporada el dissabte 30 de novembre amb 3 representacions, a les 18 h, 19 h i 20 h. Parlem amb David Esquirol, associació pessebre vivent amics de Corbera.