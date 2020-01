El delta demana suport per eliminar l'aigua salada dels arrossars

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya reclamarà a la consellera d'Agricultura flexibilitat per als afectats per la Glòria amb els ajuts vinculats al cultiu d'arròs perquè no se'ls penalitzi doblement. L'organització plantejarà la urgència de què els experts determinin quin tipus d'intervenció requereix el Delta de l'Ebre per protegir el seu ecosistema i les activitats que es desenvolupen. Aquesta tarda la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, es reunirà amb Xavier Vela, president de JARC i Àngels Amenós, cap sectorial de l'arròs de JARC, i la resta de representants del sector, a l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) d'Amposta per tractar sobre els efectes que el temporal Glòria ha tingut en els cultius de la zona i quines són actuacions prioritàries. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya sol·licitarà al DARP que doni el suport necessari a les Comunitats de Regants per poder bombar aigua dolça i expulsar l'aigua salada immediatament com a la mesura a engegar en primer terme. L'entitat agrària instarà al Departament a posar en marxa les accions necessàries amb la Unió Europea perquè no es penalitzi doblement als arrossaires afectats pel temporal amb relació als ajuts vinculats al cultiu i que siguin flexibles amb qüestions com les dates de sembra. A mitjà termini és essencial que els tècnics i experts elaborin un Pla d'Actuació per protegir l'ecosistema del Delta de l'Ebre i les activitats que acull aquest espai natural declarat reserva de la biosfera per la UNESCO el 2013 i que és una de les zones humides més importants del Mediterrani. Les Terres de l'Ebre han estat una de les zones més afectades, al Delta l'aigua salada ha inundat 3.200 hectàrees d'arrossars de les comunitats de regants, a més de camins agrícoles i altres infraestructures.

Parlem amb Àngels Amenós, cap sectorial de l'arròs de JARC i afectada per la Glòria