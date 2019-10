Un 10% dels usuaris del patinet elèctric abans circulaven en cotxe o moto a Barcelona

Va ser el producte estrella del Nadal passat i, segons els experts, la febre del patinet elèctric no ha fet sinó començar. Això és una mostra de la revolució que està desencadenant aquest vehicle de mobilitat personal (VMP). Un altre signe que cada vegada hi ha més ciutadans que el trien com a mitjà de transport és l'auge del lloguer compartit, dirigit per empreses privades. No obstant això, el desembarcament del patinet elèctric a les grans ciutats no està essent pacífic. Parlem amb Eduard Álvarez, professor de logística i transport de la UOC.