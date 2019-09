El 60% dels infants entre 8 i 11 anys juguen al Fortnite

Segons el resultat de l'estudi elaborat per la UOC i la Universitat de Lleida, en el qual van enquestar 561 nens i nenes entre 8 i 11 anys, un 60% d'aquests infants juga al Fortnite malgrat no arribar a l'edat recomanada per a utilitzar-lo, que són els 12 anys a Europa. D'aquests, el 74,6% diu que el fa servir només els caps de setmana i els festius, mentre que el 25,5% juga tant els caps de setmana com durant la setmana. Els dies que usen Fortnite, el temps de joc és de dues hores o més al dia per al 42,2% i d'una hora per al 57,8%

Per explicar-nos els resultats d'aquest estudi parlem amb Joan Arnedo, professor dels Estudis d'informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i coautor de l'estudi Generación Z y Fortnite: Nuevos paradigmas éticos de diseño de videojuegos.