'Dejar a alguien en la estacada', expressió que prové de les justes medievals

Avui a la secció de 'El listo que todo lo sabe', podem trobar la primera expressió que és: 'sudar como un cerdo', aquesta expressió al contrari del que sembla, no fa referència a l'animal en si, perquè en veritat, els porcs no tenen glàndules sudorípares, així que el seu origen és un altre; l'expressió prové de l'anglès, on els motlles per a refredar el metall es deien "pig iron". La segona expressió que tenim avui és 'dejar a alguien la estacada', que té el seu origen en l'Edat mitjana, quan els cavallers entrenaven per a les seves justes, els llocs on entrenaven eren llocs voltats per estaques, i el que perdia queia a terra, a l'estacada. Per últim, l'expressió 'ponerse al tajo', expressió que determina posar-se a treballar, que ve des de diversos segles enrere on en treballs com la tala, cultiu, mineria i altres, s'arribava fins a un punt determinat de la producció, i per continuar la feina l'endemà, es feia un tall.