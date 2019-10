Deixar de fumar estarà finançat per la seguretat social

Els professionals sanitaris fa anys que demanant el finançament dels tractaments per ajudar a deixar de fumar, i per fi ho han aconseguit. En l'any vinent, hi haurà un nou medicament per deshabituar l'addicció al tabac. Aquesta rep el nom de Vareniclina, i estarà a la llista de fàrmacs finançats per la seguretat social. Asseguren des del Comitè Nacional per la prevenció del Tabac (CNPT), que és nova manera d'entendre aquesta addicció com una addicció que mata cada any a més de 50.000 persones i que té un cost milionari, deixi de ser considerada com un vici per se entesa com una malaltia. Parlem amb Doctor Josep Maria Sánchez, responsable de la unitat de deshabituació de tabac del servei de medicina preventiva de l'hospital de la Vall d'hebron