La declaració de la Renda de 2019 només es podrà fer digitalment per primera vegada

El termini per a presentar l'autoliquidació de l'IRPF del 2018 comença el 2 d'abril.

Benja Anglès ens parla sobre la campanya d'Hisenda per la Renda, i sobre la gran novetat d'aquest any, que és que només es podrà fer la declaració digitalment, a aquesta mesura la recolza el fet que l'última declaració, només un 13% de persones ho van fer de manera física. Aquesta mesura evita el xoc mediambiental a causa de l'estalvi de paper i a més de temps d'administració de les dades.

En el cas de treballadors autònoms treballant des de casa, prèviament filtrant el consum personal que en faci, poden accedir a desgravacions en electricitat, d'Internet, etc.