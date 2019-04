El CRT l'Albera ha alliberat a més de 3000 exemplars de tortugues

Tiempo de lectura: 1



El Joan Budó, tècnic del Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera, ens explica l'origen de la CRT, que fou una iniciativa impulsada als anys 80, per gent jove aleshores, que van començar a estudiar les tortugues autòctones de la península amb l'objectiu de reforçar les poblacions naturals d'aquestes tortugues, actualment considerada espècie protegida.

Actualment, aquesta espècie es troba en un episodi on les poblacions salvatges disminueixen a causa de la seva fecunditat, la qual s'ha d'esperar 14 anys perquè aquestes tortugues siguin fèrtils, a més a més de predadors com el porc senglar o els humans.