Creen 'Residents Organization Against Robbery' per perseguir els carteristes del Metro de Barcelona

La Mery Peña, membre de Residents Organization Against Robbery (ROAR), que ens explica les funcions que té aquesta organització que pretenen ajudar als ciutadans envers els robatoris que sofreixen les persones dins del Metro de Barcelona. El ROAR va començar com a un grup de Facebook amb origen de la frustració dels seus veïns per veure la degeneració del barri, o sigui una manera de compartir els successos que estan passant.