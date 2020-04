el coronavirus colpeja als mossos

El coronavirus està colpejant amb força en el cos de la policia autonòmica catalana.

La portaveu del sindicat del mossos SAP-FEPOL, Imma Viudes, ens explica "no som considerats com un servei d'especial risc però som un factor potencial de contagi de primera línia pel nostre treball" ens diu "hi ha policies que estan esperant a la seva casa al fet que els facin els tests, s'han deixat de fer, hi havia uns 2.000 mossos confinats esperant que es faci la prova. Hem enviat un comunicat al conseller Buch demanant-li que afegeixi els laboratoris privats al sistema de CatSalut per a agilitar les anàlisis" comenta Imma "el necessari és que tot aquest personal, el lliure de virus, se sumi al treball perquè els efectius escassegen cada vegada més" conclou

Dotze agents de la comissaria de Salt, del total de 53 efectius de Mossos d'Esquadra i Policia Local que hi treballen, han donat positiu per coronavirus. Els policies infectats es troben ja confinats i l'ajuntament de la localitat ha avançat que durant la nit d'aquest dimecres es procedirà a la desinfecció de les dependències públiques, així com dels vehicles.

Segons ha denunciat el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), malgrat la detecció d'aquest brot entre els funcionaris, no està previst que es realitzi el test als companys dels infectats. Recorden així que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) va instar al Govern, a instàncies del sindicat USPAC, a realitzar les PCR a tots els agents de Mossos confinats en el seu domicili abans de reincorporar-se als seus llocs.

"hi ha un greuge comparatiu entre la policia local i els mossos, una situació gravíssima en aquesta comissària compartida. Si s'ha fet el tests a tots els policies locals als mossos no s'ha fet cap." ens diu la portaveu del sindicat SAP-FEPOL.