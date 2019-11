Contaminació a les ciutats. ZBE o peatges?

A partir de l'1 de gener, 50.000 vehicles tindran restringit l'accés a la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona, que implica la gran majoria de la ciutat. La contaminació avui dia és un problema molt greu, ja que hi ha una gran quantitat de persones que moren cada dia per aquesta, i sempre és millor fer un canvi, per això ha sorgit la idea de posar un peatge per entrar a la ciutat a les hores puntes. Parlem amb Ricardo Flores-Fillol, professor del màster de ciutat i organisme de la UOC.