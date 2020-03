Consells per a una compra segura a internet

El comerç electrònic constitueix un dels serveis de la societat de la informació que està experimentant un creixement imparable en els darrers anys. Viatges, hotels, roba, tecnologia, alimentació i entrades per a espectacles són alguns dels productes que més habitualment adquirim a la xarxa des de telèfons, tauletes, ordinadors i altres dispositius. El preu i la comoditat són dos dels arguments més utilitzats a l'hora de triar comprar a través d’Internet.

A més, el comerç electrònic creix exponencialment any rere any, -pràcticament un 30% anual, tant pel que fa al volum de negoci, com al número de compres efectuades (un 35% més al 2018 que al 2017), tònica que s’ha anant mantenint fins avui d’acord amb les dades facilitades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) representant el 50% de totes les compres que es realitzen al nostre país, -quatre punts per sobre de la mitjana de la UE, segons l’Eurostat-.

Si tenim en compte el nombre de transaccions, el 44% de les compravendes realitzades es registren en webs espanyoles segons la CNMC. El 93% de les compres que es realitzen des d’Espanya cap a l’exterior, es dirigeixen a la UE.

Per tot això, podem afirmar que s’ha consolidat com un canal habitual de comerç.

Però, malgrat que és indubtable que el comerç electrònic proporciona molts avantatges i oportunitats als consumidors, de vegades podem trobar-nos amb situacions no desitjades. Diferències en els preus, retard en els lliuraments, una deficient atenció a client o problemes en les devolucions, són factors recurrents en les queixes i reclamacions que es gestionen des dels Serveis Públics de Consum.

Un altre tema preocupant són els fraus comesos per botigues en línia, la majoria amb allotjaments externs a la Unió Europea, que ofereixen articles que són còpies dels originals o envien productes que res tenen a veure amb el que publicitaven i que no compten amb telèfon, adreça, etc., oferint únicament un formulari de contacte al qual mai responen.

Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona s’ha considerat oportú fer una campanya divulgativa per informar als consumidors sobre les precaucions que han d’adoptar quan compren un producte o contracten un servei per via telemàtica.

L’objectiu és conscienciar a la ciutadania en consumir responsablement i evitar riscos de seguretat i privacitat, convençuts que la millor defensa davant aquest tipus de situacions és la informació i el coneixement dels usuaris.

Promoure les pràctiques que afavoreixin el respecte a la protecció de les dades personals, els drets com a consumidors, la seguretat de les xarxes i dispositius amb els quals es realitzen les transaccions comercials i la persecució de les conductes fraudulentes són requisits indispensables per fomentar un clima de confiança i possibilitar la innovació i el creixement sostenible.

La protecció dels drets dels ciutadans resultarà de gran utilitat quan actuem com a consumidors i usuaris de serveis de compres en línia, i també a les empreses que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit. Per al sector empresarial, la promoció d'aquestes pràctiques pot implicar un avantatge competitiu que ha de potenciar-se, ja que un ciutadà ben informat és clau per al creixement de qualsevol negoci, i especialment d'aquells que tenen lloc en l'entorn digital, on la confiança és la base del desenvolupament dels nous negocis.