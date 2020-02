El consell d'Europa critica les “condicions inacceptables” a les comissaries dels mossos

Avui l'Imma Viudes ens parla sobre:

El Consell d'Europa ha publicat avui dimarts, un informe sobre l'estat de les presons i centres de detenció policial a Catalunya on critica les "condicions inacceptables" a les comissaries dels Mossos d'Esquadra com "la manca d'accés a la llum natural, una il·luminació artificial insuficient, la mala ventilació, l'accés inadequat a l'aigua potable o als productes d'higiene personal". Així ho explica el cap de la delegació que va fer la visita el 2018, Mark Kelly, que lamenta "la manca de millores reals" en les comissaries, especialment a la de les Corts. "Ha sigut molt decebedor", ha remarcat. Per contra, l'organització celebra que les autoritats catalanes ara són més "proclius" a abolir la contenció mecànica a les presons.

Pel que fa a les condicions de detenció a les comissaries, l'informe recull denúncies de maltractaments per part dels Mossos d'Esquadra en el moment de la detenció que consistien en "cops de puny i puntades de peu al cap i al cos". També van detectar cops de porra a detinguts mentre estaven sotmesos a un mètode de contenció "no autoritzat" conegut com a "bocadillo", que consisteix a mantenir la persona subjecta dels turmells entre dos matalassos de plàstic units entre si amb tirants de velcro. La delegació va trobar aquests matalassos a la comissaria de les Corts, però els agents "no van saber donar una explicació" del seu ús, diu l'informe. Només van rebre una denúncia sobre aquesta pràctica, però es considera rellevant que les mateixes autoritats catalanes reconeguin per escrit la seva existència, a part, també es considera que cal "millorar l'accés" dels detinguts a un advocat d'ofici i recomana un "sistema" pel qual els Mossos més experimentats se'ls hi assigni la responsabilitat del "benestar general" de les persones detingudes, especialment a la comissaria de les Corts.