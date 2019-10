Conèixer l'ictus cerebral pot ajudar-te a salvar una vida

Segons la federació espanyola de l'Ictus, cada 6 minuts es produeix un ictus a Espanya. El fonamental en aquesta malaltia és la rapidesa amb la qual s'aplica el tractament mèdic, d'això dependrà les seqüeles que et quedaran o la supervivència. Per això és important que tots estiguem familiaritzats amb la forma en què es presenta aquesta malaltia i conèixer els símptomes. L'ictus o "accident cerebrovascular" succeeix durant el flux sanguini a una zona del cervell s'interromp bruscament. Això pot passar per un taponament d'una artèria cerebral o per una hemorràgia cerebral per una arteria que es trenca. Parlem amb Doctora Estela Sanjuan, metgessa de la unitat d'ictus de la Vall d'Hebron.