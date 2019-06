Concert per a violoncel i orquestra dedicat a Leo Messi

Tiempo de lectura: 1



Per explicar-nos el concert, tenim al compositor Daniel Pacitti, concert per a Violoncel i Orquestra dedicat al futbolista Leo Messi on els beneficis són en favor de l'Hospital de Sant Joan de Déu. La iniciativa de realitzar aquest concert comença amb un concert que l'artista va realitzar a Berlín durant novembre de l'any passat, on va conèixer a dos artistes catalans i van decidir portar aquest espectacle a Catalunya. La decisió de dedicar-s'ho al futbolista és perquè l'orquestra crioll del Daniel vol destacar els orígens argentins del mateix i com a homenatjat va decidir donar-li el plaer a Messi.