Es compleixen 100 anys de la confirmació de la Teoria de la Relativitat

Un eclipsi va demostrar que la gravetat desvia la llum que passa per grans masses, com els dels astres

L'Antonio Bernal, Astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona ens explica com Einstein va confirmar la Teoria de la Relativitat gràcies a un eclipsi. La llei de la relativitat del 1915 deia que la llum es comportava com un cos amb massa, és a dir, que la llum es veia atreta pels camps gravitatoris, per exemple el de la Terra, però no era demostrable perquè cap cos a la Terra tenia tanta massa per a comprovar aquesta teoria, és per això que Newton va entendre que si volien demostrar aquesta teoria, haurien d'utilitzar la massa del Sol durant un eclipsi.