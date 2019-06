Compartir vídeos o imatges sexuals de terceres persones pot arribar a ser delicte

Tiempo de lectura: 1



Avui per parlar del tema, tenim al Josep Maria Tamarit, Catedràtic de Dret Penal i Director del programa de Criminologia de la UOC. La regulació dels límits de les xarxes web ha sigut en els últims anys un dels majors problemes que com a societat ens hem enfrontat, i que no estàvem preparats, el que comporta que les categories tradicionals ja no serveixen i s'han de reformar legalment, i a vegades arriben tard. La il·legalitat de compartir un vídeo o imatge de manera intima començaria a ser delicte, si l'element audiovisual és compartit a una tercera persona sense el consentiment d'una de les persones involucrada en les dites imatges.