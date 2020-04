Comença el festival d'autor de Barcelona confinat i online

Víctor Esquirol és crític de OtrosCinesEuropa i cada divendres, excepcionalment avui en dijous, ens fa la crítica de tres pelis. En aquest cas parlem del festival de cine d'autor que es podrà seguir online a Filmin.

Aquestes són les tres pel.lícules d'avui:

-Little Joe

Alice (Emily Beecham) és una mare soltera que cria plantes en una empresa que busca desenvolupar noves espècies. És la responsable del reeixit últim disseny de la seva companyia: una crisálida característica no sols per la seva bellesa, sinó també pel seu valor terapèutic. Si la planta es troba en les condicions òptimes, garanteix a qui la consumeixi sentir alguna cosa semblança a la felicitat. Un dia, Alice decideix anar en contra de les normes de la seva empresa i porta una planta a Joe (Ben Whishaw), el seu fill. Tots dos la bategen com "Little Joe" ("Petit Joe"). A mesura que creix, Alice comença a entendre que tal vegada la seva nova creació no és tan inofensiva com suggereix el seu nom. (FILMAFFINITY)

-Un blanco, blanco día.

En una remota ciutat islandesa, un cap de policia retirat comença a sospitar que un home va tenir un romanç amb la seva esposa, qui recentment va morir en un accident automobilístic. A poc a poc, la seva obsessió per descobrir la veritat s'acumula i inevitablement mentre comença a posar-se en perill a si mateix i als seus sers estimats.

-The 20th century

Un bizarre biopic que reimagina els anys de formació de l'antic primer ministre canadenc William Lió Mackenzie King com una sèrie d'abjectes humiliacions. Una pel.lícula en format 16mm de la època, això si, simulat.

Cada divendres la crítica de cinema a La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.