Com preparar els infants per tornar al cole?

Els nens i nenes estan a pocs dies de tornar a les aules, i això no sempre és fàcil després de gairebé 3 mesos. Com els podem preparar per fer aquest retorn més planer? Per a Cecilia Martínez, directora de comunicació de l'ITA, és clau que els adults estiguin atents als petits senyals, ja que qualsevol problema al seu entorn pot repercutir en el seu rendiment. Sobretot en aquells casos a on canvien de cicle. Recuperar rutines abans de tornar a les classes i normalitzar aquest retorn, clau per a la preparació i l'arribada d'un nou curs.