Com pots estalviar 136€ a l'any en energia?

Per a poder estalviar en la factura energètica no sols és important saber el que paguem de llum o gas, sinó conèixer quan i de quina manera estem consumint aquesta energia. El nou comptador intel·ligent d'energia elèctrica, present en el 99% de les llars, permet conèixer aquestes dades. Però la seva interpretació no és senzilla, excepte amb la mediació d'experts en energia, com per exemple la comercialitzadora que, mitjançant l'ús d'un algorisme, podria fins i tot conèixer quins electrodomèstics consumeixen més.

En el marc del Projecte Clear 2.0 de la Unió Europea, l'Organització de Consumidors i Usuaris, amb la col·laboració de Lucera i la participació de 650 llars, ha analitzat consums i proposat tota una sèrie de consells adaptats a cada família. Alguns resulten costosos (encara que s'acaben amortitzant), com renovar el vell frigorífic o instal·lar panells fotovoltaics; però també n'hi ha molt senzills i impliquen poca despesa, com rentar la roba a menys de 40 °C, utilitzar paelles adaptades a la grandària del foc o apagar les llums quan se surt de l'habitació. El cas és que, simplement, aplicant els vuit consells més senzills, cada família va estalviar de mitjana 136 €/any. Una xifra que, extrapolada al total de famílies espanyoles, es tradueix en un estalvi de 2.477 milions d'euros.

Part dels resultats, compartits amb altres organitzacions de consumidors i representants europeus durant la recent clausura del Projecte *Clear 2.0, depenen en gran manera de la col·laboració de les comercialitzadores a l'hora d'informar i motivar als usuaris. D'aquí la insistència d'OCU perquè aquestes empreses proposin estalvis als seus clients aprofitant les dades que recull el nou comptador, tal com ja fa Lucera, per exemple. Un benefici econòmic per a les llars, però també mediambiental, ja que suposaria una reducció molt significativa de la petjada de carboni.

En qualsevol cas, OCU recorda els set consells més senzills i la seva incidència en la factura:

-Utilitzar bombetes led: estalvi de 60 €/any.

-Rentar la roba amb aigua a no més de 40 °C: estalvi de 16 €/any.

-Apagar les llums quan se surt de l'habitació: estalvi de 16 €/any.

-Aprofitar al màxim la llum natural: estalvi de 16 €/any.

-Cuinar amb paelles adaptades a la grandària de foc: estalvi de 14 €/any.

-Rentavaixella amb programa Eco, a menys de 60 °C: estalvi de 9 €/any.

-No introduir menjar calent en la nevera: 5 euros a l'any.