Com pot afectar el brexit a Catalunya?

Tiempo de lectura: 1



Dies moguts pel divorci de Regne Unit i la Unió Europea. Aquesta setmana, la primera ministra britànica, Theresa May, va acceptar les bases de l'acord proposat per la unió europea de cara a les relacions futures després del Brexit, un acord que no ha agradat a tothom. Amb tot, el Regne Unit es divorciarà d'Europa, però no de Catalunya. Així ho ha explicat la cambra de comerç Britànic i l'ambaixador britànic a Espanya.