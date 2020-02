Com Podem reduir la nostra despesa elèctrica?

Els espanyols fa anys que porten reduint el nombre de bombetes a casa, canviant-les per llums LED, buscant el número més gran de "A" a l'hora de comprar nous electrodomèstics... No obstant això, algú es preocupa per aquest portàtil que es passa dies endollat sense utilitzar amb el pilot parpellejant o d'apagar les regletes? Encara que a simple vista sembli una cosa insignificant, la Universitat de Berkeley (Califòrnia) calcula que aquests "aparells en espera" poden arribar a suposar entre un 10 i un 20% de la nostra factura mensual. De fet, l'any passat vam gastar una mitjana de 647,13 euros de consum elèctric per llar, xifra que extraiem del simulador de la factura de la llum de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), però si haguéssim apagat completament cada electrodomèstic en 'estand by', podríem haver estalviat fins a 130 euros a l'any. La quantia variaria en funció de quants aparells tinguem a casa i el que consumeixi cadascun d'ells quan està en 'manera reposo'.

Encara que la solució davant aquest consum fantasma és senzilla, desconnectar els aparells una vegada s'hagin usat, això no és sempre possible amb aparells com a forns o frigorífics. S'han detectat 5 electrodomèstics que consumeixen una gran quantitat d'energia en 'estand by' o endollats sense utilitzar i que la majoria dels espanyols mai desconnecten:

Televisió, és un dels grans forats econòmics en els rebuts de la llum, Altaveus intel·ligents, Cafetera, aquests dispositius que només s'usen uns pocs minuts al dia poden arribar a suposar una despesa energètica de 17 mil milions de kWh a l'any, Ordinadors portàtils, Regletes. Totes les llars compten amb una o diverses d'elles.

Parlem amb Guilem García Baragaño, director de Kipin Energy.