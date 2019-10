Com és de greu la situació financera de les Universitats públiques?

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha alertat sobre la greu situació financera de les Universitats públiques. La consellera d'Empresa i coneixement de la Generalitat, Àngel Chacón, ha projectat un augment de 120 milions d'euros pel finançament de les Universitats públiques catalanes en el pressupost de l'any vinent 2020. Parlem amb Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona (UB), on declara que no poden més i que no hi ha pressupost per les Universitats.