Com funcionarà la zona de baixes emissions de Barcelona?

Per millorar la salut mediambiental i reduir les emissions contaminants dels vehicles de motor en un 30%, l'1 de gener del pròxim any entrarà en vigor la zona de baixes emissions permanent tots els dies laborables, de 7.00 a 20.00 hores. Les sancions als vehicles que no disposin de l'etiqueta ambiental estarà entre els 200 i 1.800 euros. Parlem amb Eloi Badilla, regidor d'emergència climàtica i transició ecològica de l'ajuntament de Barcelona.