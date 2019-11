Com fer estalviar als més petits?

Els joves d'entre 18 i 25 anys estalvien per fer créixer el seu capital, finançar-se els estudis i cobrir imprevistos. Una bona educació financera és clau per a l'estalvi, i estar desinformat en aquest sentit té un afecte perjudicial per si mateix i per l'economia d'un país. S'ha demostrat en diversos estudis que una millora en l'educació financera de la població millora el comportament en els estalvis, planificació de jubilació, hipoteques, etc. Parlem amb Elisabet Ruiz Dotras, professora dels estudis d'economia i empresa de la UOC.