Avui el Dr. Bernat Tiffon, psicòleg forense en la consultoria en psicologia legal i forense i en Miguel Marset, psicòleg de l'Institut Clínic de neurociències de Ginebra ens parlen sobre el suïcidi i com detectar a algú que té aquestes tendències, els camins que té, com prevenir-ho i fins i tot com diagnosticar-se.